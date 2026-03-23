Silaturahmi Lebaran, Prabowo Telepon Presiden Palestina hingga MBS

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menelepon sejumlah pemimpin negara sahabat dalam rangka silaturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemimpin negara yang ditelepon mulai dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas hingga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

“Presiden Prabowo kembali melanjutkan komunikasi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara sahabat," demikian dikutip dari Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (23/3/2026).

Teddy merincikan, para pemimpin negara yang ditelepon yakni Presiden Palestina Mahmoud Abbas; Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi; Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed (MBZ); dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

“Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan dan memperkuat kerja sama antarnegara, khususnya di momentum Hari Raya yang penuh makna," ungkapnya.

Diketahui, sebelumnya Prabowo juga telah menelepon sejumlah pemimpin negara sahabat lainnya, yakni Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Kemudian Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif; Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania; dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS).



(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.