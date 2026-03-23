Prabowo Rayakan Ultah Didit, Unggah Foto Masa Kecil hingga Panjatkan Doa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahun putranya, Didit Hediprasetyo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyelipkan doa untuk putra tercintanya.

Momen perayaan itu diunggah Prabowo melalui akun Instagram @prabowo. Momen perayaan ulang tahun Didit digelar sederhana dengan potong tumpeng nasi kuning.

“Hari ini kami bersyukur atas setiap proses dan perjalanan yang telah dilalui hingga hari ini. Di momen yang penuh makna ini, kami juga memanjatkan doa untuk putra kami," tulis Prabowo yang dilihat Senin (23/3/2026).

Sebagai informasi, Didit berulang tahun ke-42 pada 22 Maret ini. Prabowo mendoakan putra semata wayangnya itu agar terus diberi kesehatan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah, serta terus tumbuh menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi nusa dan bangsa," ucap Prabowo.