Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Car Free Night Takbiran, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Pukul 18.00 WIB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |12:57 WIB
Ada Car Free Night Takbiran, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Pukul 18.00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Polisi bakal menutup Jalan Sudirman-Thamrin pada hari ini sejak pukul 18.00 WIB. Penutupan jalan itu lantaran adanya Car Free Night Takbiran Lebaran. 

"Ini ruas jalannya akan kami tutup mulai pukul 18.00," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin dikutip, Jumat (20/3/2026). 

Menurutnya, penutupan jalan tersebut bakal berlangsung hingga tengah malam. "Sampai 22.00 direncanakan, mungkin bisa menjadi 23.00 ataupun 24.00," ujarnya. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Car Free Night (CFN) pada malam takbiran Jumat (20/3/2026). Kegiatan ini untuk menyambut hari kemenangan umat Islam atau Hari Raya Idul Fitri.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan CFN akan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mengusung tema 'Eid Mubarak Jakarta: Rhythm of Fountain', ia menekankan berbagai acara akan disediakan untuk warga yang hendak menikmati malam takbiran di Jakarta.

"Saya sudah menyetujui untuk kegiatan malam itu mulai pukul 20.00 WIB sampai 22.00 WIB, kita akan mengadakan acara yang disebut dengan Car Free Night," ujar Pramono, Kamis (19/3/2026).

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement