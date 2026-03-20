Ada Car Free Night Takbiran, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Pukul 18.00 WIB

Ada Car Free Night Takbiran, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Pukul 18.00 WIB (Dok Okezone)

JAKARTA - Polisi bakal menutup Jalan Sudirman-Thamrin pada hari ini sejak pukul 18.00 WIB. Penutupan jalan itu lantaran adanya Car Free Night Takbiran Lebaran.

"Ini ruas jalannya akan kami tutup mulai pukul 18.00," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin dikutip, Jumat (20/3/2026).

Menurutnya, penutupan jalan tersebut bakal berlangsung hingga tengah malam. "Sampai 22.00 direncanakan, mungkin bisa menjadi 23.00 ataupun 24.00," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Car Free Night (CFN) pada malam takbiran Jumat (20/3/2026). Kegiatan ini untuk menyambut hari kemenangan umat Islam atau Hari Raya Idul Fitri.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan CFN akan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mengusung tema 'Eid Mubarak Jakarta: Rhythm of Fountain', ia menekankan berbagai acara akan disediakan untuk warga yang hendak menikmati malam takbiran di Jakarta.

"Saya sudah menyetujui untuk kegiatan malam itu mulai pukul 20.00 WIB sampai 22.00 WIB, kita akan mengadakan acara yang disebut dengan Car Free Night," ujar Pramono, Kamis (19/3/2026).

(Erha Aprili Ramadhoni)

