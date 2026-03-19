Pemprov DKI Gelar Car Free Night di Bundaran HI saat Malam Takbiran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |22:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar Car Free Night (CFN) pada malam takbiran, Jumat (20/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan Hari Raya Idulfitri.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan CFN akan dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mengusung tema “Eid Mubarak Jakarta: Rhythm of Fountain”, berbagai acara disiapkan untuk masyarakat yang ingin menikmati malam takbiran di ibu kota.

“Saya sudah menyetujui kegiatan malam itu mulai pukul 20.00 WIB sampai 22.00 WIB. Kita akan mengadakan acara yang disebut Car Free Night,” ujar Pramono, Kamis (19/3/2026).

Menurut Pramono, akan ada berbagai atraksi yang ditampilkan, mulai dari rampak beduk, festival 1.000 beduk, pawai obor dengan 5.000 peserta, hingga pertunjukan visual seperti dancing fountain, lighting show, laser show, dan flying LED show.

Untuk mendukung kelancaran acara, Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kendaraan pribadi di kawasan Bundaran HI.

 

