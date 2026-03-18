Pramono Pastikan Stok Energi dan Pangan Jakarta Aman Jelang Lebaran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |02:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan ketersediaan energi di Ibu Kota dalam kondisi aman. Hal ini menjawab kekhawatiran terkait potensi kelangkaan gas LPG akibat dampak konflik di Timur Tengah.

“Bahwa Jakarta dalam menyambut Idulfitri ini, semua kebutuhan termasuk energi, LPG, dan sebagainya terpenuhi dengan baik. Bahkan cadangannya masih cukup dan hanya mengalami kenaikan yang sangat kecil,” kata Pramono di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Ia mengakui, menjelang Lebaran memang terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas. Namun, kenaikan tersebut tidak memengaruhi ketersediaan pangan di Ibu Kota.

“Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain cabai keriting, kemudian beras sekitar 1–3 persen, dan daging. Tapi secara keseluruhan stok di Jakarta aman,” ujarnya.

Pramono menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan harga di lapangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga.

“Sehingga, persoalan harga di Jakarta tetap termonitor dengan baik, dan kami akan terus memantau hingga setelah Lebaran,” jelasnya.

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
