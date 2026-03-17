Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Panas Menyengat, Ini Respons Pramono

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |19:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, cuaca panas ekstrem melanda Ibu Kota dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut diakui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang telah menerima laporan dari BMKG.

“Yang pertama, untuk menghadapi Idulfitri, memang data BMKG menunjukkan sebelumnya cuacanya panas,” kata Pramono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

Namun demikian, ia menyampaikan bahwa curah hujan dengan intensitas menengah diprediksi akan turun saat Lebaran 2026. Hujan tersebut diharapkan dapat membantu menurunkan suhu panas di Jakarta.

“Tetapi pada saat Idulfitri ada kemungkinan curah hujan menengah,” ujarnya.

Dengan adanya potensi hujan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berencana melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan.

“Sehingga dengan demikian, Jakarta masih belum memerlukan upaya hujan buatan,” sambungnya.

(Awaludin)

Topik Artikel :
Cuaca Panas Cuaca Pramono Anung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207478//pemerintah-1fYX_large.jpg
Perang Makin Berkobar! Pramono Akan Terapkan WFH untuk Hemat BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207308//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-YUuT_large.jpg
Lebaran di Jakarta: MRT hingga TransJakarta Gratis, Diskon Belanja hingga 70%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207107//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-GAaC_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Panas 3 Hari di Jakarta, Pramono: Tak Perlu Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207014//pemerintah-xGKc_large.jpg
Taman Bendera Pusaka Buka 24 Jam, Pramono: Bukan Tempat Untuk Tidur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3206984//pramono_anung-fmBt_large.jpg
Pramono Bersama Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206824//cuaca_jabodetabek-4arc_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement