Perang Makin Berkobar! Pramono Akan Terapkan WFH untuk Hemat BBM

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |18:14 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menerapkan work from home (WFH) untuk Apartur Sipil Negara (ASN), sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini sebagai respon potensi dampak buruk yang ditimbulkan dari perang Timur Tengah.

"Sedangkan untuk Work From Home, maka apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga," ujar Pramono di Monas, Selasa (17/3/2026).

Dikatakannya, potensi kenaikan harga energi saat ini tidak lepas dari dinamika global yang terjadi di Timur Tengah. Maka dari itu, solusi melakukan WFH dipilih agar menghemat ketersediaan BBM di Ibu Kota.

"Karena bagaimanapun perang di Iran yang terlalu lama ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi terutama untuk gas dan juga untuk BBM," katanya.

Di sisi lain, ia memastikan ketersediaan energi di Ibu Kota dalam kondisi aman menjelang lebaran 2026.

"Bahwa Jakarta di dalam menyambut Idulfitri ini semua kebutuhan termasuk energi, LPG dan sebagainya terpenuhi dengan baik. Bahkan cadangannya masih cukup dan ada kenaikan sedikit sekali," kata Pramono.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/18/3207008/viral-cJQS_large.jpg
Israel Bak Neraka Usai Kembali Dihujani Rudal Balistik Iran  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/18/3206946/perang_as_iran-kYZN_large.jpg
AS Tawarkan Hadiah USD12 Juta untuk Informasi tentang Pemimpin Tertinggi Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/340/3206034/viral-eQSW_large.jpg
WNI Jadi Korban Rudal di Selat Hormuz, Istri Kapten Kapal Musaffah Tak Kuasa Tahan Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206008/viral-hmKY_large.jpg
Trump: Perang AS-Israel di Iran Segera Berakhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/18/3205812/pemimpin_tertinggi_iran-cZWs_large.jpg
Profil Pemimpin Tertinggi Baru Iran Motjaba Khamenei, Begini Sepak Terjangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/18/3205641/israel_serang_kilang_minyak_iran-F2Yh_large.jpg
Israel Serang Depot Minyak Iran, Kebakaran Hebat Landa Teheran
