Jokowi Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Bina GBK, Disambut Jemaah

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunaikan sholat Idulfitri di Masjid Al-Bina, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, hari ini. Kedatangannya disambut oleh para jemaah lainnya.

Dari pantauan iNews Media Group, Sabtu (21/3/2026), mobil sedan BMW bernomor polisi BK 1325 yang ditumpangi Jokowi tiba di halaman parkir masjid sekitar pukul 06.10 WIB. Terlihat sejumlah Paspampres melakukan pengamanan sesaat setelah kedatangan Jokowi.

Setelah pintu dibuka, Jokowi beranjak keluar dari mobil. Dengan mengenakan baju muslim, sarung berkelir cokelat, dan peci hitam, Jokowi menyapa awak media.

"Assalamualaikum," ucap Jokowi kepada awak media.

Setelah itu, Jokowi berjalan ke dalam masjid. Nampak sejumlah jemaah turut mendokumentasikan Jokowi. Jokowi pun terlihat mengambil saf di tengah masjid.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal merayakan Lebaran Idulfitri 1447 H di Jakarta pada Sabtu (21/3/2026). Jokowi diketahui telah bertolak dari Solo.