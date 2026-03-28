Gempa M5,5 Guncang Keerom Papua, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,5 mengguncang Keroom, Papua, pada Sabtu 28 Maret 2026, pukul 14.35 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 34 km Barat Daya Keerom Papua pada koordinat 3.50 Lintang Selatan – 140.49 Bujur Timur. Pusat gempa dangkal di kedalaman 63 Km.

“Gempa Mag:5.5, 28-Mar-2026 14:35:47WIB, Lok:3.50LS, 140.49BT (34 km BaratDaya KEEROM-PAPUA), Kedlmn:63 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

