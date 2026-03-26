Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Konawe Sultra

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 di Timur Laut Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Kamis (26/3/2026) siang. Kedalaman gempa tercatat 10 kilometer.

BMKG menjelaskan gempa terjadi pukul 11.39 WIB dengan koordinat 3,72 Lintang Selatan dan 123,39 Bujur Timur. Titik gempa berada sekitar 52 kilometer Timur Laut Konawe.

“#Gempa Mag:5.2, 26-Mar-2026 11:39:49 WIB, Lok:3.72LS, 123.39BT (52 km Timur Laut Konawe-Kep Sultra), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan BMKG yang dikutip Okezone.

Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG mengingatkan informasi yang disampaikan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )

