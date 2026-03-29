Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terakhir 31 Maret, Masih Ada 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN ke KPK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |10:34 WIB
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83% atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 hingga 26 Maret 2026.

Namun, masih terdapat 94.542 PN atau WL yang belum menyampaikan LHKPN periodik 2025 hingga saat ini. Padahal, batas akhir penyerahan LHKPN adalah 31 Maret 2026.

"KPK mengimbau para PN/WL yang belum melapor untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas akhir pada 31 Maret 2026," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Minggu (29/3/2026).

Kendati Budi mengapresiasi progres tingkat kepatuhan pelaporan yang terus menunjukkan tren positif. Menurutnya, capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran Penyelenggara Negara dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

"LHKPN merupakan instrumen penting dalam membangun integritas Penyelenggara Negara. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat memungkinkan menjadi alat deteksi dini terhadap potensi korupsi seperti benturan kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki," ujar Budi.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
LHKPN KPK harta kekayaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208867/kpk-yJza_large.jpg
Duh! 96 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171119/lhkpn-ytgd_large.jpg
KPK Bakal Klarifikasi LHKPN Wali Kota Prabumulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150770/update_lhkpn_raline_shah_belum_tuntas_ivan_seventeen_masih_di_draft-s21Y_large.jpg
Update LHKPN: Raline Shah Belum Tuntas, Ivan Seventeen Masih di Draft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145528/deddy_corbuzier-B3lr_large.jpg
Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp1 Triliun, Begini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145512/deddy_corbuzier-rXgK_large.jpg
Fantastis, Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Tembus Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/337/3137971/kpk-vKYU_large.jpg
KPK: 11.114 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement