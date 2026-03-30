Hari Pertama Sekolah Usai Libur Lebaran, BMKG Beri Peringatan Dini Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah

JAKARTA – Siswa di berbagai daerah kembali memulai aktivitas belajar di sekolah pada hari ini, Senin (30/3/2026), setelah menjalani libur panjang Idulfitri atau Lebaran selama kurang lebih dua minggu. Lalu, bagaimana cuaca hari ini?

Meski telah memasuki masa transisi menuju musim kemarau dengan suhu udara yang mulai menghangat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tetap mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat.

Dikutip dari laman resmi BMKG, pada periode 30 Maret hingga 2 April 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh hujan ringan hingga sedang. Namun, BMKG juga mengingatkan adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Selain itu, potensi hujan juga terjadi di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.