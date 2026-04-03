Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lux in Nihilo, Jalan Salib di Gereja Katedral Jakarta Hadirkan Momen Refleksi Penuh Makna

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |13:05 WIB
Lux in Nihilo, Jalan Salib di Gereja Katedral Jakarta Hadirkan Momen Refleksi Penuh Makna
Adegan dari Jalan Salib Kreatif di Gereja Katedral Jakarta. (Foto: Annastasya/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Gereja Katedral Jakarta menggelar Jalan Salib Kreatif pada momen Jumat Agung, 3 April 2026. Jalan Salib ini memadukan seni drama teatrikal dan musikal dengan makna mendalam.

Menurut pantauan iNews Media Group, Jalan Salib Kreatif bertema Lux in Nihilo ini dimulai sekitar pukul 08.30 WIB. Jalan Salib tersebut digelar di area latar Gereja Katedral Jakarta. Para jemaat yang hadir mulai memadati bangku yang disediakan untuk menyaksikan pertunjukan ini.

Humas Katedral Jakarta, Susyana, mengungkap pementasan ini menjadi momentum untuk merefleksikan iman bagi para jemaat, khususnya generasi muda.

“Tema ini menggambarkan ajakan dari Orang Muda Katolik untuk keluar dari krisis makna, yakni perjalanan iman dari kegelapan menuju terang dan dari kehampaan menuju harapan,” ungkap Susyana, Jumat (3/4/2026).

Prosesi Jalan Salib dimulai dengan sajian drama teater yang dipadukan dengan seni tari dan musikal. Para jemaat menyaksikan pertunjukan tersebut dengan khidmat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement