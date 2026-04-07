Relawan Prabowo: Kritik Boleh Namun Tetap Bertanggung Jawab

Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata) David Febrian

JAKARTA — Pernyataan Pengamat Politik Saiful Mujani yang mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan di masyarakat.

Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata) David Febrian menyebut, pernyataan Saiful Mujani dinilai tidak lagi sebatas kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.

David menyinggung pernyataan yang beredar di ruang publik, termasuk yang dikaitkan dengan pengamat seperti Saiful Mujani dan Islah Bahrawi.

“Pola komunikasi yang dibangun telah melewati batas kewajaran kritik dan cenderung mendorong opini publik untuk meragukan legitimasi negara,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

“Kalau kritik itu berbasis data dan solusi, itu sehat. Tapi kalau yang dibangun adalah narasi seolah pemerintah tidak bekerja, seolah rakyat diabaikan, itu bukan lagi kritik,”lanjutnya.

David bahkan menyebut pendekatan tersebut sebagai cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak tatanan demokrasi.

“Ini Ingin menjatuhkan kepercayaan publik tanpa berhadapan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi,” ujarnya.

David menegaskan, bahwa berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan penguatan pendidikan melalui sekolah rakyat, merupakan bukti konkret kerja negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam narasi publik.

“Program nyata ada, kerja nyata berjalan. Tapi itu sengaja tidak dibahas. Yang diangkat justru narasi negatif. Ini tidak objektif,” ujarnya.