Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Minta Inspektorat Dalami Pengunggah Konten AI Parkir Liar di Kalisari

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |11:20 WIB
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta inspektorat mendalami kasus laporan warga soal parkir liar yang dibalas dengan foto buatan artificial intelligence (AI). Ia menyebutkan, Inspektorat DKI Jakarta tengah melakukan pendalaman terhadap Lurah Kalisari dan Suku Dinas (Sudin) terkait. 

"Jadi sekarang ini kan Inspektorat sedang melakukan pendalaman, baik itu kepada Lurah di Kalisari, kemudian PPSU-nya, kemudian Sudin-nya. Semuanya nanti pada saatnya pasti akan ketahuan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sekedar informasi, persoalan parkir liar ini viral di media sosial. Pasalnya, laporan warga melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) justru dibalas dengan foto buatan AI. Dari dua foto hasil tindak lanjut laporan tersebut, menampilkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berada di lokasi. 

Pada foto pertama, kendaraan masih terlihat terparkir di sisi jalan. Sementara pada foto kedua, mobil tersebut sudah tidak tampak, yang dicurigai merupakan hasil AI. 

Dari hal tersebut, Pramono menegaskan bila kesalahan terhadap tindakan lanjutan pengaduan tersebut tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada PPSU. Menurutnya, petugas PPSU bukanlah orang yang memanipulasi foto rekayasa AI tersebut.

"Kalau kemudian menyalahkan ke PPSU juga enggak bisa, PPSU-nya pasti bukan orang yang melakukan atau memanipulasi tentang AI-nya," kata Pramono.

Karena itu, Pramono meminta inspektorat menelusuri siapa pihak yang membuat konten AI dan mengunggah foto tersebut. Ia menyebut, meski lurah Kalisari Siti Nurhasanah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian itu, penyelidikan tetap akan tetap berjalan.
  
"Yang saya minta untuk didalami dicari siapa yang melakukan AI-nya itu, kemudian yang meng-upload-nya, dan walaupun apa Ibu Lurahnya sudah minta maaf saya tetap minta untuk Inspektorat mendalami hal ini," tuturnya. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement