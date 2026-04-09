HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Perkuat Perbatasan Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |23:00 WIB
JAKARTA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi unggulan wilayah perbatasan laut.

Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, mengatakan Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut menjadi wadah strategis untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan.

“Forum ini kami rancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi,’’ujarnya, Kamis (9/4/2026).

‘’Tidak hanya berbicara soal sumber daya laut dan perikanan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dikelola secara kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Menurutnya, optimalisasi potensi unggulan di wilayah perbatasan laut harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar manfaatnya berkelanjutan.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, menambahkan, pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan tidak dapat berjalan sendiri.

Menurutnya, diperlukan kolaborasi dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti penyelenggaraan event dan pameran berskala nasional maupun internasional.

“PLBN memiliki potensi besar sebagai simpul kegiatan. Di PLBN Badau, misalnya, potensi ikan arwana bisa dikembangkan menjadi event pariwisata tematik yang menarik wisatawan mancanegara,” ujarnya.

 

