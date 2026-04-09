HOME NEWS MEGAPOLITAN

MRT Jakarta Gangguan Akibat Kendala Pasokan Listrik, Sempat Blackout

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |20:03 WIB
MRT Jakarta Gangguan Akibat Kendala Pasokan Listrik, Sempat Blackout
MRT Jakarta Gangguan Akibat Kendala Pasokan Listrik, Sempat Blackout (Dok Okezone)
JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan adanya gangguan operasional di beberapa stasiun pada Kamis (9/4/2026) pukul 17.57 WIB. Ganguan ini disebabkan kendala pasokan listrik dari PLN.

"Mengakibatkan sebagian fasilitas stasiun, seperti penerangan, elevator, eskalator, dan beberapa fasilitas lainnya mengalami gangguan," tulis Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Ia menyebutkan, seluruh stasiun elevated sempat mengalami kondisi blackout. Namun, saat ini telah normal kembali.

Pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan dan penormalan secara cepat serta terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan layanan dapat kembali berjalan normal.

Saat ini, petugas di lapangan MRT terus memantau kondisi dan memastikan layanan tetap berjalan dengan baik. 

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya, keselamatan Pelanggan MRT Jakarta tetap menjadi prioritas kami," tuturnya.

