Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Listrik Padam di Sejumlah Kawasan Jakarta, PLN Ungkap Gara-Gara Gangguan Suplai

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |20:15 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah wilayah di DKI Jakarta dilaporkan mengalami padam listrik, Kamis (9/4/2026) malam. Kejadian ini dipicu adanya gangguan suplai listrik.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika mengatakan, wilayah yang terdampak khususnya adalah kawasan Angke dan sekitarnya.

"Saat ini wilayah yang masih terdampak padam adalah daerah Angke dan sekitarnya. PLN tengah melakukan upaya penormalan bertahap," ujar Haris kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan kendala ini terjadi akibat adanya gangguan listrik. Ia menyebut gangguan bersumber dari beberapa gardu induk.

"Terjadi gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk (GI)," katanya.

PLN meminta masyarakat memantau kondisi layanan kelistrikan melalui PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123.

"Untuk update kondisi layanan kelistrikan dapat disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123," tuturnya. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PLN Listrik Padam listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement