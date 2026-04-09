Listrik Padam di Sejumlah Kawasan Jakarta, PLN Ungkap Gara-Gara Gangguan Suplai

JAKARTA - Sejumlah wilayah di DKI Jakarta dilaporkan mengalami padam listrik, Kamis (9/4/2026) malam. Kejadian ini dipicu adanya gangguan suplai listrik.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika mengatakan, wilayah yang terdampak khususnya adalah kawasan Angke dan sekitarnya.

"Saat ini wilayah yang masih terdampak padam adalah daerah Angke dan sekitarnya. PLN tengah melakukan upaya penormalan bertahap," ujar Haris kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan kendala ini terjadi akibat adanya gangguan listrik. Ia menyebut gangguan bersumber dari beberapa gardu induk.

"Terjadi gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk (GI)," katanya.

PLN meminta masyarakat memantau kondisi layanan kelistrikan melalui PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123.

"Untuk update kondisi layanan kelistrikan dapat disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

