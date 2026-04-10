HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama WFH ASN, Lalu Lintas Thamrin–Bundaran HI Ramai Lancar

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |10:24 WIB
JAKARTA – Lalu lintas di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar pada Jumat (10/4/2026) pagi. Kondisi ini bertepatan dengan hari pertama pemberlakuan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Pantauan Okezone di lapangan, ruas jalan menuju pusat bisnis dan pemerintahan tersebut terlihat lebih lengang dibandingkan hari kerja biasa.

Dinda Ambarwati (26), pekerja swasta yang melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia mengatakan, arus kendaraan tetap ramai, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan.

“Masih ramai, tapi enggak sampai macet banget tiap pagi sore gitu. Kendaraan bisa jalan terus, enggak berhenti-berhenti lah kayak biasanya. Tadi ngerasain waktu naik Jaklingko sama TJ (Trans Jakarta),” kata dia.

Kondisi lalu lintas yang lebih terkendali ini bisa terus dipertahankan, tidak hanya saat kebijakan WFH ASN diberlakukan.

“Kalau bisa sih diatur terus, mungkin enggak harus full WFH, tapi bisa diatur bergantian. Jadi jalan enggak terlalu padat setiap hari,” katanya.

Menurutnya, tidak ditemukan kemacetan parah pada periode rush hour yang biasanya berlangsung pukul 06.30 hingga 09.00 WIB.

"Tadi berangkat dari Slipi berapa titik agak macet sih seperti tadi kayak Tanah Abang ramai. Tapi lancar arusnya,"pungkasnya.

 

