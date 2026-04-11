Astronot Artemis II Berhasil Pulang ke Bumi Usai Misi Bersejarah ke Bulan

JAKARTA - Para astronot Artemis II National Aeronautics and Space Administration (NASA) telah mendarat dengan selamat di Bumi. Artemis II mendarat setelah menyelesaikan misi penting yang membawa manusia mengelilingi Bulan dan kembali untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun.

Awak berhasil melakukan pendaratan parasut pada Jumat di Samudra Pasifik, setelah memasuki kembali atmosfer dengan kecepatan tinggi, melansir Al Jazeera, Sabtu (11/4/2026). Tim penyelamat berada di lepas pantai California, menunggu untuk menjemput mereka setelah kedatangan mereka pada pukul 17.07 waktu Pasifik (00.07 GMT).

Keempat astronot tersebut sekarang akan menjalani pemeriksaan medis sebelum kembali ke Pusat Antariksa Johnson NASA di Houston, Amerika Serikat (AS).

Anggota awak NASA Reid Wiseman, Victor Glover, dan Christina Koch, bersama dengan astronot Kanada Jeremy Hansen, memulai perjalanan 10 hari dari Pusat Antariksa Kennedy Florida minggu lalu. Mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke luar angkasa daripada yang pernah dilakukan manusia mana pun.

Mereka mengorbit di sisi jauh bulan, menguji peralatan di ruang angkasa yang dalam, sebelum meluncur kembali ke Bumi pada Jumat.