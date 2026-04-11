Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Astronot Artemis II Berhasil Pulang ke Bumi Usai Misi Bersejarah ke Bulan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |08:28 WIB
Astronot Artemis II Berhasil Pulang ke Bumi Usai Misi Bersejarah ke Bulan (Dok NASA)
A
A
A

JAKARTA - Para astronot Artemis II  National Aeronautics and Space Administration (NASA) telah mendarat dengan selamat di Bumi. Artemis II mendarat setelah menyelesaikan misi penting yang membawa manusia mengelilingi Bulan dan kembali untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun.

1. Astronot Artemis II Pulang ke Bumi

Awak berhasil melakukan pendaratan parasut pada Jumat di Samudra Pasifik, setelah memasuki kembali atmosfer dengan kecepatan tinggi, melansir Al Jazeera, Sabtu (11/4/2026). Tim penyelamat berada di lepas pantai California, menunggu untuk menjemput mereka setelah kedatangan mereka pada pukul 17.07 waktu Pasifik (00.07 GMT).

Keempat astronot tersebut sekarang akan menjalani pemeriksaan medis sebelum kembali ke Pusat Antariksa Johnson NASA di Houston, Amerika Serikat (AS).

Anggota awak NASA Reid Wiseman, Victor Glover, dan Christina Koch, bersama dengan astronot Kanada Jeremy Hansen, memulai perjalanan 10 hari dari Pusat Antariksa Kennedy Florida minggu lalu. Mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke luar angkasa daripada yang pernah dilakukan manusia mana pun.

Mereka mengorbit di sisi jauh bulan, menguji peralatan di ruang angkasa yang dalam, sebelum meluncur kembali ke Bumi pada Jumat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement