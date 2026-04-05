Misi Artemis II NASA Alami Masalah Toilet di Tengah Perjalanan Bersejarah ke Bulan

JAKARTA — Misi Artemis II NASA telah menempuh setengah perjalanan menuju Bulan dalam penerbangan bersejarah, lebih jauh dibandingkan misi Apollo yang pernah diluncurkan sebelumnya.

Keempat astronot, tiga dari Amerika Serikat (AS) dan satu dari Kanada, dijadwalkan mencapai tujuan mereka pada Senin (6/4/2026) untuk memotret sisi jauh Bulan saat mereka mengelilinginya. Ini adalah kru pertama yang menuju Bulan dalam lebih dari 53 tahun, melanjutkan program Apollo NASA.

Namun, menurut laporan AP, toilet kapsul Orion yang ditumpangi para astronot mengalami masalah. Hingga toilet Orion diperbaiki, Pusat Pengendalian Misi menginstruksikan para astronot untuk menggunakan kantong pengumpul urin cadangan.

Toilet kapsul tersebut mengalami kerusakan setelah lepas landas pada Rabu (1/4/2026) dan sejak itu terus bermasalah. Versi toilet Artemis II sebelumnya telah diuji di Stasiun Luar Angkasa Internasional beberapa tahun lalu.

Para insinyur menduga es mungkin menyumbat saluran sehingga urin tidak terbuang sepenuhnya. Toilet masih bisa digunakan untuk buang air besar.