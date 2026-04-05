Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Misi Artemis II NASA Alami Masalah Toilet di Tengah Perjalanan Bersejarah ke Bulan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |13:21 WIB
Penampakan Bumi dari jendela kapsul Orion NASA. (Foto: Reid Wiseman/X/@astro_reid)
A
A
A

JAKARTA — Misi Artemis II NASA telah menempuh setengah perjalanan menuju Bulan dalam penerbangan bersejarah, lebih jauh dibandingkan misi Apollo yang pernah diluncurkan sebelumnya.

Keempat astronot, tiga dari Amerika Serikat (AS) dan satu dari Kanada, dijadwalkan mencapai tujuan mereka pada Senin (6/4/2026) untuk memotret sisi jauh Bulan saat mereka mengelilinginya. Ini adalah kru pertama yang menuju Bulan dalam lebih dari 53 tahun, melanjutkan program Apollo NASA.

Namun, menurut laporan AP, toilet kapsul Orion yang ditumpangi para astronot mengalami masalah. Hingga toilet Orion diperbaiki, Pusat Pengendalian Misi menginstruksikan para astronot untuk menggunakan kantong pengumpul urin cadangan.

Toilet kapsul tersebut mengalami kerusakan setelah lepas landas pada Rabu (1/4/2026) dan sejak itu terus bermasalah. Versi toilet Artemis II sebelumnya telah diuji di Stasiun Luar Angkasa Internasional beberapa tahun lalu.

Para insinyur menduga es mungkin menyumbat saluran sehingga urin tidak terbuang sepenuhnya. Toilet masih bisa digunakan untuk buang air besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement