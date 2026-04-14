Petugas Haji Mulai Berangkat ke Arab Saudi Pertengahan April 2026

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melaporkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan berangkat secara bertahap pada pertengahan April 2026 ini.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menyampaikan, rangkaian keberangkatan diawali Tim Advance. Kehadiran tim awal ini bertujuan memastikan seluruh sarana dan prasarana siap sebelum kedatangan rombongan besar petugas maupun jamaah.

"Keberangkatan tim advance pada tanggal 13 April 2026," kata Gus Irfan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Selanjutnya, petugas yang tergabung dalam Daerah Kerja (Daker) Bandara dan Daker Madinah akan diberangkatkan pada 17 dan 18 April 2026.

Sementara itu, petugas Daker Makkah dijadwalkan menyusul dalam tiga gelombang keberangkatan, yaitu pada 22, 23, dan 24 April 2026.