Harga BBM Nonsubsidi Naik, Begini Kondisi di SPBU Kawasan Jaksel

JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi narik per Sabtu (18/4/2026). Usai naiknya harga BBM nonsubsidi, tak tampak antrean pengendara di sejumlah SPBU kawasan Jakarta Selatan.

Hal ini berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU kawasan Kemang, Antasari, hingga Fatmawati.

Berdasarkan pantauan pada Sabtu (18/4/2026) siang sekira pukul 13.00 WIB, SPBU milik Pertamina yang ada di sepanjang Jalan Ampera Raya dan Jalan Kemang Raya tidak tampak adanya antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM. Antrean hanya terlihat sebagaimana hari biasanya.

Begitu juga di SPBU milik Pertamina yang ada di sepanjang Jalan Pangeran Antasari dan Jalan RS Fatmawati Raya. Semua SPBU di sepanjang jalan tersebut tidak tampak adanya antrean mengular. Hanya tampak antrean normal seperti hari biasanya.

Lebih dari itu, SPBU milik swasta justru terlibat sangat sepi, tidak ada antrean kendaraan, apalagi sampai mengular. Misalnya saja SPBU milik Shell dan SPBU milik Vivo.