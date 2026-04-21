HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Baru Hungaria Nyatakan Akan Patuhi ICC, Siap Tangkap Netanyahu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |09:00 WIB
Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar. (Foto: X)
JAKARTA - Perdana Menteri Hungaria yang baru, Peter Magyar, mengatakan pada Senin (20/4/2026) bahwa negaranya akan melaksanakan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap siapa pun. Pernyataan itu disampaikan Magyar setelah ia mengundang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menjadi target surat perintah penangkapan ICC, ke Budapest.

Pada 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang—termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang—dalam perang Israel di Gaza.

Pemimpin nasionalis Hungaria yang akan segera lengser, Viktor Orban, mengumumkan tahun lalu bahwa negaranya menarik diri dari ICC setelah bertemu dengan Netanyahu di Budapest. Penarikan tersebut dijadwalkan berlaku pada 2 Juni tahun ini.

Tetapi, minggu lalu, Magyar memperjelas bahwa ia ingin Hungaria membatalkan keputusan tersebut. Di sisi lain, ia juga mengundang Perdana Menteri Israel untuk mengunjungi Budapest lagi pada Oktober mendatang, menurut pernyataan Israel mengenai percakapan telepon antara kedua pemimpin tersebut.

Ketika diminta oleh seorang reporter untuk mengklarifikasi, Magyar mengatakan bahwa ia telah mengirimkan undangan kepada semua perdana menteri dan presiden yang ia ajak bicara melalui telepon untuk peringatan 70 tahun pemberontakan anti-Soviet Hungaria tahun 1956.

