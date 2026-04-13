HOME NEWS INTERNATIONAL

Setelah 16 Tahun, Pemerintahan PM Viktor Orban Tumbang di Pemilu Hungaria

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |13:05 WIB
Peter Magyar akan jadi Perdana Menteri Hungaria berikutnya menyusul kemenangan Partai Tisza dalam pemilu. (Foto: X)
BUDAPEST - Perdana Menteri petahana Hungaria, Viktor Orban, telah mengakui kekalahan dalam pemilihan umum negara itu. Orban, yang telah memimpin Hungaria selama 16 tahun, diungguli oleh saingannya, Pemimpin Partai Tisza, Peter Magyar.

“Kami akan melayani bangsa kami dari pihak oposisi,” kata Orban pada Minggu (12/4/2026).

Partai Tisza yang dipimpin Magyar meraih 52,49 persen suara, berbanding 38,83 persen yang diperoleh Partai Fidesz pimpinan Orban, dengan 53,45 persen tempat pemungutan suara telah dihitung.

“Perdana Menteri Viktor Orban baru saja menelepon untuk mengucapkan selamat atas kemenangan kami,” tulis Magyar di media sosial, sebagaimana dilansir TRT World.

Pemungutan suara berakhir di Hungaria pada Minggu dalam pemilihan parlemen, dengan lebih dari 8 juta pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara untuk memilih anggota Majelis Nasional yang beranggotakan 199 kursi.

