3 Menteri Dorong Alumni PMII Bergerak dan Beri Manfaat bagi Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |07:18 WIB
JAKARTA – Momentum Halal Bihalal Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menjadi ajang konsolidasi besar lintas generasi. Tiga menteri Kabinet Merah Putih yang hadir mendorong alumni PMII memberikan kontribusi ke masyarakat.

Ketiganya adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Ketua Panitia, Basnang Said, mengatakan pentingnya peran strategis alumni PMII dalam kehidupan bermasyarakat.

"Alumni PMII tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika sosial, tetapi harus tampil sebagai kekuatan yang bergerak dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya, dikutip, Selasa (21/4/2026).

Basnang menegaskan, bahwa alumni PMII tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika sosial, melainkan harus aktif bergerak dan memberikan dampak nyata di berbagai sektor. Ia menekankan nilai-nilai yang telah ditanamkan selama berproses di PMII harus terus dihidupkan dan diwujudkan dalam tindakan konkret.

“Alumni PMII harus hadir sebagai agen perubahan. Tidak cukup hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Dia juga mengajak seluruh alumni untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Menurutnya, kekuatan alumni akan semakin besar apabila dibangun di atas semangat kebersamaan, saling menguatkan, dan visi bersama untuk kemajuan umat dan bangsa.

"Sinergi antar alumni menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks," tegasnya.

 

