220 Calon Hakim Agung dan Adhoc MA Lolos Seleksi Administrasi, Ini Daftar Namanya

, Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |16:55 WIB

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 139 calon Hakim Agung dan 81 calon Hakim Adhoc di Mahkamah Agung (MA) lolos seleksi administrasi. Pengumuman ini disampaikan setelah pimpinan KY menggelar rapat pleno.

“KY telah menggelar rapat pleno pada Senin 20 April 2026 untuk menentukan para calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 139 orang calon Hakim Agung, 20 orang calon Hakim Adhoc HAM di MA, dan 61 calon Hakim Adhoc Tipikor di MA,” kata Anggota KY Andi Muhammad Asrun dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (21/4/2026).

Adapun 139 orang calon Hakim Agung tersebut terdiri dari 65 orang calon Hakim Agung di Kamar Pidana, 28 orang calon Hakim Agung di Kamar Perdata, 35 orang calon Hakim Agung di Kamar Agama, dan 11 orang calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak.

Sedangkan untuk calon Hakim Adhoc HAM di MA berjumlah 20 orang. Sementara itu, 61 orang calon Hakim Adhoc Tipikor di MA juga dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Berikut ini nama-nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Adhoc di MA:

Kamar Pidana

1. A Bondan, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

2. Abdul Azis, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

3. Dr. Abdul Salam, S.H., M.H. - Advokat Abdul Salam & Associates

4. Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

5. Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

6. Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. - Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

7. Dr. Alfon, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

8. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin

9. Dr. Ansori, S.H., M.H. - Hakim Adhoc Tipikor di Mahkamah Agung

10. Arman Surya Putra, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus MA

11. Aviantara, S.H., M.Hum. - Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

12. Dr. Avrits, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Umum MA

13. Bambang Myanto, S.H., M.H. - Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

14. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. - Advokat Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. Law Office

15. Dr. Catur Iriantoro, SH., M.Hum - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta

16. Dr. Dahlan, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru

17. Daniel Pratu, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang

18. Prof. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

19. Dr. Dhifla Wiyani, S.H., M.H. - Advokat DW & Partners

20. Didik Trisulistya, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pada Kepaniteraan MA

21. Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo

22. Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda

23. Dr. H. Editerial, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh

24. Dr. Edward Tumimbul Hamonangan Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang

25. Prof. Dr. Erdianto, S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

26. Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

27. Dr. Ir .H. Fontian Munzil, S.M., S.H., M.H., M.B.A., M.Ak., M.E., M.Kom., CFrA. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila

28. Prof. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

29. Hera Kartiningsih, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

30. Hongkun Otoh, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

31. Dr. Ibnu Kholik, S.H., M.H. - Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan

32. Jon Effreddi, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang

33. Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung

34. Lindi Kusumaningtyas, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya

35. Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. - Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

36. Dr. Minanoer Rachman. S.H., M.H. - Panitera Muda Pidana MA

37. Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar

38. Mujiono, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA

39. Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H. - Asisten Ahli Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi

40. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. - Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

41. Dr. Nunsuhaini, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

42. Pasti Tarigan, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

43. Dr. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang

44. Retno Murni Susanti, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA

45. Dr. Rita Herlina, S.H., LL.M - Hakim Tinggi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA

46. Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H. - Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum

47. Dr. Rustanto, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

48. Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn. - Advokat Paparang-Batubara & Partners

49. Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

50. Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar