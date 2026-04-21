JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 139 calon Hakim Agung dan 81 calon Hakim Adhoc di Mahkamah Agung (MA) lolos seleksi administrasi. Pengumuman ini disampaikan setelah pimpinan KY menggelar rapat pleno.
“KY telah menggelar rapat pleno pada Senin 20 April 2026 untuk menentukan para calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 139 orang calon Hakim Agung, 20 orang calon Hakim Adhoc HAM di MA, dan 61 calon Hakim Adhoc Tipikor di MA,” kata Anggota KY Andi Muhammad Asrun dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (21/4/2026).
Adapun 139 orang calon Hakim Agung tersebut terdiri dari 65 orang calon Hakim Agung di Kamar Pidana, 28 orang calon Hakim Agung di Kamar Perdata, 35 orang calon Hakim Agung di Kamar Agama, dan 11 orang calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak.
Sedangkan untuk calon Hakim Adhoc HAM di MA berjumlah 20 orang. Sementara itu, 61 orang calon Hakim Adhoc Tipikor di MA juga dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Berikut ini nama-nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Adhoc di MA:
Kamar Pidana
1. A Bondan, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Abdul Azis, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
3. Dr. Abdul Salam, S.H., M.H. - Advokat Abdul Salam & Associates
4. Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
5. Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
6. Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. - Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
7. Dr. Alfon, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya
8. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin
9. Dr. Ansori, S.H., M.H. - Hakim Adhoc Tipikor di Mahkamah Agung
10. Arman Surya Putra, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus MA
11. Aviantara, S.H., M.Hum. - Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
12. Dr. Avrits, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Umum MA
13. Bambang Myanto, S.H., M.H. - Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
14. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. - Advokat Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. Law Office
15. Dr. Catur Iriantoro, SH., M.Hum - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
16. Dr. Dahlan, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru
17. Daniel Pratu, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang
18. Prof. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
19. Dr. Dhifla Wiyani, S.H., M.H. - Advokat DW & Partners
20. Didik Trisulistya, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pada Kepaniteraan MA
21. Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo
22. Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda
23. Dr. H. Editerial, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh
24. Dr. Edward Tumimbul Hamonangan Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang
25. Prof. Dr. Erdianto, S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau
26. Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
27. Dr. Ir .H. Fontian Munzil, S.M., S.H., M.H., M.B.A., M.Ak., M.E., M.Kom., CFrA. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila
28. Prof. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
29. Hera Kartiningsih, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
30. Hongkun Otoh, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
31. Dr. Ibnu Kholik, S.H., M.H. - Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan
32. Jon Effreddi, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang
33. Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung
34. Lindi Kusumaningtyas, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya
35. Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. - Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
36. Dr. Minanoer Rachman. S.H., M.H. - Panitera Muda Pidana MA
37. Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
38. Mujiono, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
39. Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H. - Asisten Ahli Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
40. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. - Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
41. Dr. Nunsuhaini, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
42. Pasti Tarigan, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
43. Dr. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang
44. Retno Murni Susanti, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
45. Dr. Rita Herlina, S.H., LL.M - Hakim Tinggi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA
46. Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H. - Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum
47. Dr. Rustanto, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
48. Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn. - Advokat Paparang-Batubara & Partners
49. Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
50. Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar