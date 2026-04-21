Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KY Umumkan 220 Orang Lolos Seleksi Administrasi Hakim Agung dan Adhoc MA

KY Umumkan 220 Orang Lolos Seleksi Administrasi Hakim Agung dan Adhoc MA
KY umumkan 220 orang lolos seleksi administrasi Hakim Agung dan Adhoc MA (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 220 calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc Mahkamah Agung (MA) lulus seleksi administrasi. Pengumuman itu disampaikan usai pimpinan KY menggelar rapat pleno untuk menetapkan kelulusan para peserta pada Senin 20 April 2026.

Anggota KY Andi Muhammad Asrun menjelaskan peserta yang mendaftar sebagai calon Hakim Agung berjumlah 175 orang, namun hanya 139 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sementara itu, calon Hakim Ad Hoc HAM di MA, pendaftarannya berjumlah 41 orang dan yang dinyatakan lulus hanya 20 orang.

“Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA, pendaftarnya 119 orang, lulus seleksi administrasi 61 orang,” ucap Andi saat konferensi pers di kantornya, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan berdasarkan Surat Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, dibutuhkan sebanyak 11 orang Hakim Agung. Rinciannya terdiri atas dua orang kamar perdata, empat orang kamar pidana, dua orang kamar agama, dan tiga orang kamar TUN khusus pajak.

Sedangkan kebutuhan Hakim AdHoc di MA sebanyak tiga orang, yang terdiri dari dua Hakim Ad Hoc HAM dan satu Hakim AdHoc Tipikor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170275/dpr-Z7Ib_large.jpg
Tok! Komisi III DPR Tetapkan 9 Calon Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170181/dpr-kjKu_large.jpg
Hari Ini, DPR Putuskan Hasil Uji Kelayakan 16 Calon Hakim Agung dan Adhoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142482/kzy-ogNs_large.jpg
6 Calon Hakim Adhoc HAM Lulus Seleksi Kualitas, Berikut Nama-namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/337/3031375/gazalba-saleh-minta-pemblokiran-rekeningnya-dibuka-untuk-bayar-kuliah-anak-BqyCqWLUFz.jpg
Gazalba Saleh Minta Pemblokiran Rekeningnya Dibuka: Untuk Bayar Kuliah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/337/3028830/ini-22-calon-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc-yang-lulus-seleksi-tahap-3-5ewsQWas7n.jpg
Ini 22 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc yang Lulus Seleksi Tahap 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/337/2972749/presiden-jokowi-integritas-pilar-utama-hakim-agung-HPcjBGVEqE.jpg
Presiden Jokowi: Integritas Pilar Utama Hakim Agung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement