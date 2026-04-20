Pengadilan Militer Tunjuk 3 Hakim Periksa Perkara Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |21:10 WIB
JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta resmi menetapkan majelis hakim untuk mengadili perkara penyiraman air keras, terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Tiga hakim berpangkat perwira menengah (pamen) ditunjuk dalam persidangan ini.

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Endah Wulandari, mengatakan susunan majelis hakim tersebut ditetapkan menggunakan aplikasi Smart Majelis.

"Dengan menggunakan aplikasi Smart Majelis, majelis yang menyidangkan para terdakwa dalam perkara dengan korban Andrie Yunus terkonfirmasi berjumlah tiga orang," ujar Endah saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Endah menambahkan, susunan majelis hakim terdiri atas Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto; Letnan Kolonel (Letkol) Kum Irwan Tasri; dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin. Fredy sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim.

Komnas HAM Diminta Ajukan Izin ke Pengadilan Militer untuk Periksa Tersangka Penyiraman Air Keras
Tuntut Keadilan, Ibu Korban Air Keras di Jakpus Murka Penahanan Pelaku Ditangguhkan
Kasus Andrie Yunus, Komisi I Usul Aturan Peradilan Militer di UU TNI Direvisi
Komisi I Minta Sidang Andrie Yunus di Pengadilan Militer Digelar Terbuka
Korban Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Kirim Surat ke Prabowo, Ini Isi Lengkapnya!
Ini Alasan Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan Militer
