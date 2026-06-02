Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terdakwa Penyiram Andrie Yunus Klaim Lokasi Eksekusi Tak Direncanakan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |21:10 WIB
Terdakwa Penyiram Andrie Yunus Klaim Lokasi Eksekusi Tak Direncanakan
Terdakwa Penyiram Andrie Yunus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu terdakwa kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus mengklaim lokasi terjadinya aksi tersebut tidak direncanakan sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (2/6/2026), saat majelis hakim memutar rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

"Dan memang di situ tempatnya? Memang sasarannya di tempat situ?" tanya Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto dalam persidangan.

"Tidak, kebetulan aja," jawab terdakwa.

Hakim kemudian kembali menegaskan apakah lokasi di jembatan tersebut memang telah ditentukan sebagai tempat pelaksanaan aksi.

"Bukan, bukan video. Apakah benar di titik itu, di jembatan itu Saudara rencanakan untuk melakukan eksekusi?" tanya hakim.

"Tidak ada perencanaan untuk di tempat tersebut. Karena memang dibuntuti atau diikutinya di daerah situ aja," jawab terdakwa.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222113//viral-v4wZ_large.jpg
Kasus Air Keras Andrie Yunus, Polda Metro Akan Gandeng Oditur Militer Usai Putusan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222081//penyiraman_air_keras-tsLK_large.jpg
Pengadilan Militer Putar CCTV Penyiraman Air Keras Andrie Yunus dari Puspom TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222074//suparna-5wU3_large.jpg
Sidang Kasus Andrie Yunus, Hakim Singgung Miskomunikasi Pejabat Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222059//ahli_hukum_pidana_hery_firmansyah-EWMw_large.jpg
Sidang Andrie Yunus di Pengadilan Militer Hadirkan Ahli Pidana dari Terdakwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222053//afif_abdul_qoyim-GJda_large.jpg
TAUD Sebut Putusan Praperadilan Hakim PN Jaksel Berikan Angin Segar bagi Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222010//sidang_praperadilan_andrie_yunus-OsHM_large.jpg
Hakim Putuskan Polda Metro Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus, Ini Pertimbangannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement