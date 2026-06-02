Pengadilan Militer Putar CCTV Penyiraman Air Keras Andrie Yunus dari Puspom TNI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |16:06 WIB
CCTV penyiraman air keras Andrie Yunus (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Salah satu agendanya mendengarkan keterangan ahli pidana dari pihak terdakwa.

Usai mendengar keterangan ahli, Pengadilan Militer juga memutar rekaman CCTV penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Cuplikan yang diputar itu merupakan hasil rekaman kamera pemantau yang diperoleh dari Puspom TNI.

"Kami juga baru melihat, menyaksikan sama dengan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum. Kami mendapat rekaman CCTV ini dari Puspom TNI atau dari penyidik. Sedangkan yang diminta oleh Penasihat Hukum, Andre Yunus, adalah CCTV yang dari Polda Metro Jaya yang kami tidak mendapat, tidak mendapat CCTV dari Polda Metro Jaya," kata Oditur Militer di ruang sidang, Selasa (2/6/2026).

Menurut Oditur, rekaman CCTV yang diperoleh dari Puspom TNI bersifat pro justitia. "Yang pro justitia adalah ini, yang dari penyidik, penyidik Puspom TNI. Demikian, Yang Mulia," ujar Oditur.

Diketahui, dalam perkara ini Pengadilan Militer menyidangkan empat terdakwa, yakni Serda Edi Sudarko (terdakwa I), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III), dan Lettu Sami Lakka (terdakwa IV).

Gugat Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Air Keras, PN Jaksel Kabulkan Sebagian Praperadilan Andrie Yunus
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus
Ini Alasan TAUD Sesalkan Jawaban Polda Metro atas Praperadilan Andrie Yunus
Dokter RSCM Ungkap Mata Andrie Yunus Tak Mampu Baca Huruf di Snellen Chart
Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Ngaku Tidak Punya Pengetahuan Operasi Intelijen 
Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Saya Sudah Bikin Malu TNI!
