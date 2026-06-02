Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gugat Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Air Keras, PN Jaksel Kabulkan Sebagian Praperadilan Andrie Yunus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |11:04 WIB
Gugat Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Air Keras, PN Jaksel Kabulkan Sebagian Praperadilan Andrie Yunus
PN Jaksel Kabulkan Sebagian Praperadilan Andrie Yunus/Okezone
A
A
A

JAKARTA-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang putusan praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus oleh Polda Metro Jaya pada Selasa (2/6/2026) Hasilnya, hakim mengabulkan sebagian permohonan tersebut.

"Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, satu mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar hakim tunggal praperadilan, Suparna di persidangan.

Hakim menyatakan, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan berhak mengajukan permohonan praperadilan perkara a quo.

Selanjutnya memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2006/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026.

"Membebankan biaya perkara kepada termohon sejumlah nihil. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya," tutur hakim.

Adapun gugatan praperadilan itu diajukan Andrie Yunus yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menggugat Kapolda Metro Jaya cq Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220952/andrie_yunus-0mda_large.jpg
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219860/taud-q2LN_large.jpg
Ini Alasan TAUD Sesalkan Jawaban Polda Metro atas Praperadilan Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219742/rscm-r1iR_large.jpg
Dokter RSCM Ungkap Mata Andrie Yunus Tak Mampu Baca Huruf di Snellen Chart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218331/tni-uMzk_large.jpg
Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Ngaku Tidak Punya Pengetahuan Operasi Intelijen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218321/tni-bVJA_large.jpg
Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Saya Sudah Bikin Malu TNI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218221/tni-HSxb_large.jpg
Perwira BAIS Kapten Dwi Prasetyo Ikut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus karena Jiwa Korsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement