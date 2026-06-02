Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Andrie Yunus di Pengadilan Militer Hadirkan Ahli Pidana dari Terdakwa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |14:53 WIB
Sidang Andrie Yunus di Pengadilan Militer Hadirkan Ahli Pidana dari Terdakwa
Ahli hukum pidana Hery Firmansyah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta menghadirkan Ahli Pidana dari pihak terdakwa, kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. 

Adapun, ahli hukum pidana yang dihadirkan adalah, Hery Firmansyah dari Fakultas Hukum Tarumanegara. Ia hadir secara langsung dalam persidangan yang digelar, Selasa (2/6/2026). 

"Silahkan ahli dihadirkan," kata Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di ruang sidang. 

Setelah mendengarkan sejumlah kapasitasnya sebagai ahli, Hakim langsung mengambil sumpah untuk mempertanggung jawabkan keterangannya.

"Tidak keberatan diambil sumpah ya?," tanya Hakim. 

"Tidak," jawab ahli. 

Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta sedianya menggelar sidang perkara penyiram air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, dengan agenda pembacaan tuntutan pada, Rabu, 20 Mei 2026. 

Namun, agenda tuntutan tersebut ditunda setelah Oditur Militer II-07 Jakarta justru menghadirkan saksi ahli dokter ke persidangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222053//afif_abdul_qoyim-GJda_large.jpg
TAUD Sebut Putusan Praperadilan Hakim PN Jaksel Berikan Angin Segar bagi Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222010//sidang_praperadilan_andrie_yunus-OsHM_large.jpg
Hakim Putuskan Polda Metro Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus, Ini Pertimbangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222001//viral-rTEb_large.jpg
Gugat Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Air Keras, PN Jaksel Kabulkan Sebagian Praperadilan Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3221976//sidang_praperadilan_andrie_yunus-RJBj_large.jpg
PN Jaksel Gelar Sidang Pembacaan Putusan Praperadilan Andrie Yunus Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220943//alghiffari_aqsa-Mxrl_large.jpg
TAUD Minta Kasus Andrie Yunus Disidang di Peradilan Umum, Bukan Oditur Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220952//andrie_yunus-0mda_large.jpg
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement