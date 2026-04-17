HOME NEWS NASIONAL

Penyuap Hakim PN Depok Segera Disidang

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |11:08 WIB
Penyuap Hakim PN Depok Segera Disidang (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan dua tersangka pemberi suap hakim Pengadilan Negeri Depok. Dua tersangka itu pun segera disidang. 

1. Berkas Perkara Dilimpahkan

Kedua tersangka adalah Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya. Berkas perkara keduanya dilimpahkan pada Kamis (16/4/2026). 

"Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melimpahkan perkara pemberi suap Hakim PN Depok," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026). 

Budi menjelaskan, penahanan keduanya dipindahkan. Untuk Trisnaldi dipindahkan ke Rutan Kebon Waru dan Berliana dipindahkan ke Rutan Wanita Bandung. Penahanan keduanya dipindahkan demi memudahkan persidangan.

"Selanjutnya, Tim JPU akan menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri (PN) Bandung," ujarnya. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan wakil PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri PN Depok.

Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (5/2/2026) malam. Selain dua orang tersebut, dalam operasi senyap yang dimaksud KPK juga menangkap lima orang lainnya, yaitu Yohansyah Maruanaya selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT. Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD, ADN dan GUN selaku pegawai PT. KD. 

Setelah melakukan pemeriksaan dan didapati kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang di antaranya sebagai tersangka. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212920//korupsi-T4nF_large.jpg
Satu Terdakwa Kasus Pemerasan Kemnaker Ajukan Diri Jadi Saksi Mahkota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212892//kpk-Bglv_large.jpg
KPK Geledah Rumah Bupati Tulungagung, Temukan Surat Pengunduran Diri Kepala OPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212822//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-cuLG_large.jpg
KPK Panggil 7 Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212691//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-bi7F_large.jpg
KPK Sita 6 Barang Elektronik dari Faizal Assegaf, Termasuk Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212623//faizal_assegaf-zfVH_large.jpg
Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Dewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212518//ilustrasi-o1Wh_large.jpg
Kasus RPTKA, KPK Dalami Aset Eks Sekjen Kemnaker Hingga Dugaan Pemerasan
