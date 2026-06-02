Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, Satu Mangkir Pemeriksaan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |19:21 WIB
KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, Satu Mangkir Pemeriksaan
Tersangka Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, pada Selasa (2/6/2026) malam. Ketiganya ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Okezone, para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 18.11 WIB dan langsung digiring menuju mobil tahanan KPK.

Tiga tersangka yang ditahan yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017 berinisial SKM, Direktur PT Agung Pradana Putra berinisial ABD, serta General Manager Divisi Regional 3 periode 2015-2019 berinisial HDH.

Saat menuju mobil tahanan, salah satu tersangka sempat menyampaikan keterangan kepada awak media. Ia menyebut proyek tersebut telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak dua kali dan tidak ditemukan kerugian negara.

"Saya sampaikan fakta ya, bahwa proyek sudah diperiksa oleh BPK dua kali dan tidak ada kerugian negara. Jadi ini kita heran tiba-tiba ada kerugian negara," kata tersangka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222086//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-72E8_large.jpg
Masih di Arab Saudi, KPK Batal Periksa Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221905//asep_guntur_rahayu-AFpd_large.jpg
KPK Tunda Pelimpahan Kasus Kuota Haji hingga Jamaah Pulang ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221941//kpk-1sj9_large.jpg
KPK Segera Tahan Dua Tersangka Baru Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221894//kejagung-ytHE_large.jpg
Usut Chromebook, Momentum Kejagung Telusuri Skema Kejahatan 'Kerah Putih'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221705//sidang_chromebook-ltab_large.jpg
Kasus Chromebook, Publik Diajak Fokus pada Fakta Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221545//kpk-DImK_large.jpg
KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi SPMB, Soroti Pungli hingga Siswa Titipan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement