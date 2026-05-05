Viral Waketum PSI Ronald  Sinaga Dikeroyok OTK di Menteng, Dua Pelaku Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |12:33 WIB
Waketum PSI Ronald Aristone Sinaga/dok pribadi
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron menjadi korban pemukulan orang tak dikenal (OTK). Peristiwa itu viral di media sosial.

Kapolsek Menteng, AKBP Braiel Ronald Rondonuwu membenarkan peristiwa pemukulan terhadap Bro Ron. Ia menyebut, Bro Ron juga sudah membuat laporan polisi.

“Benar ada kejadian seperti di Video. Pak Ronald sudah membuat Laporan Polisi dan sudah kami antarkan untuk di visum serta diminta keterangan, termasuk saksi-saksi,” kata dia saat dihubungi, Selasa (5/5/2026).

Dia menambahkan, saat ini dua orang terduga pelaku pemukulan sudah diamankan. Keduanya saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Terduga pelaku sebanyak 2 orang sudah kami amankan di Polsek untuk di proses lanjut,” tutup Braiel Ronald.

 

