Profil dan Jejak Karier Amien Rais, Mendadak Viral karena Video Kontroversialnya Beredar di Medsos

JAKARTA - Profil dan jejak karier Amien Rais, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Senin (4/5/2026). Diketahui, Amien Rais mendadak viral karena video kontroversialnya beredar di media sosial.

Sebelumnya, video berisi pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, yang menyinggung Presiden Prabowo Subianto, mendadak hilang dari akun YouTube pribadinya.

Video berdurasi sekitar delapan menit tersebut sudah tidak lagi tersedia di akun YouTube @AmienRaisOfficial. Padahal, video itu masih dapat diakses pada Jumat (1/5) dan sempat ramai diperbincangkan publik.

Amien Rais sudah berkecimpung di dunia politik sejak saat kuliah. Dia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Seperti pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta.

Amien Rais juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 1995–1998.

Pada 1998, Amien Rais turut mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), selain pendiri, dia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP PAN yang pertama. Amien Rais berhasil terpilih menjadi Ketua MPR periode 1999-2004.

Saat itu, Amien Rais memberikan pengaruh yang besar di politik nasional. Salah satunya adalah dengan membentuk Poros Tengah saat persaingan politik nasional sedang memanas memperebutkan kursi kepresidenan usai kepemimpinan BJ Habibie berakhir.