Fenomena Ashari

Bustomi, Nahdliyin, Santri Jalanan

Di banyak lembaga keagamaan khususnya pesantren, kiai selama ini ditempatkan bukan sekadar sebagai guru, tetapi figur yang nyaris tak tersentuh kritik. Relasi kuasa itulah yang kerap menjadi ruang gelap lahirnya kasus kekerasan seksual terhadap santri(wati).

Publik kembali diingatkan bahwa di balik jubah religius, ada kemungkinan penyalahgunaan otoritas yang berlangsung bertahun-tahun tanpa kontrol.

Dalam konteks itu, publik ramai membicarakan sosok Ashari, figur yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan kelompok “parcok”. Ia disebut bukan orang biasa. Dalam sejumlah cerita yang beredar, Ashari bahkan dianggap memiliki pengaruh spiritual dan menjadi tempat berguru ilmu kanuragan bagi sebagian anggota kelompok tersebut. Posisi itu membuatnya tampak kuat, terlindungi, bahkan sulit disentuh.

Namun relasi semacam itu sering kali bersifat transaksional. Ketika seseorang masih dianggap berguna, ia dipertahankan. Tetapi ketika kelemahan, skandal, atau “penyakit”-nya mulai dipahami oleh lingkaran kekuasaan di sekitarnya, nasibnya bisa berubah cepat.

Dalam narasi yang beredar di masyarakat, “komandan parcok” disebut akhirnya mengetahui sisi gelap Ashari. Dan ketika momentum berubah, Ashari pun dianggap tak lagi dibutuhkan.

Fenomena ini memperlihatkan satu hal penting bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kultus, ketakutan, dan jejaring informal sangat mudah runtuh ketika rahasia mulai terbuka.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh agama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan pola serupa. Ada relasi kuasa yang timpang, ada pengikut yang diam, ada lingkungan yang memilih melindungi nama besar lembaga ketimbang korban.