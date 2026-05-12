Ratusan Warga dan Brimob Bersihkan Stadion Lukas Enembe Pasca Kerusuhan

JAYAPURA - Ratusan warga melakukan kegiatan gotong royong pembersihan Stadion Lukas Enembe di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, pasca kerusuhan usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adhyaksa FC Banten.

Aksi ini melibatkan ASN Pemerintah Provinsi Papua, komunitas, gereja, Brimob Polda Papua serta masyarakat membersihkan area stadion.

Saat ini, bagian depan halaman Stadion Lukas Enembe kini terlihat jauh lebih bersih dari sampah yang sebelumnya berserakan. Pembersihan dilakukan di sejumlah titik untuk mengembalikan kenyamanan dan kebersihan kawasan stadion.

“Hari ini adalah semangat kebersamaan dan kepedulian semua pihak untuk menjaga Stadion Lukas Enembe sebagai aset kebanggaan masyarakat Papua,” ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yaconias Maintindom, Selasa (12/5/2026).

“Karena area stadion sangat luas, tentu pembersihan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” lanjut Maintindom.