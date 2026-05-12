Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Warga dan Brimob Bersihkan Stadion Lukas Enembe Pasca Kerusuhan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |19:57 WIB
Ratusan Warga dan Brimob Bersihkan Stadion Lukas Enembe Pasca Kerusuhan
Ratusan Warga Bersihkan Stadion Lukas Enembe Pasca Kerusuhan
A
A
A

JAYAPURA  - Ratusan warga melakukan kegiatan gotong royong pembersihan Stadion Lukas Enembe  di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, pasca kerusuhan usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adhyaksa FC Banten.

Aksi ini melibatkan ASN Pemerintah Provinsi Papua, komunitas, gereja, Brimob Polda Papua serta masyarakat membersihkan area stadion.

Saat ini, bagian depan halaman Stadion Lukas Enembe kini terlihat jauh lebih bersih dari sampah yang sebelumnya berserakan. Pembersihan dilakukan di sejumlah titik untuk mengembalikan kenyamanan dan kebersihan kawasan stadion.

“Hari ini adalah semangat kebersamaan dan kepedulian semua pihak untuk menjaga Stadion Lukas Enembe sebagai aset kebanggaan masyarakat Papua,” ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yaconias Maintindom, Selasa (12/5/2026).

“Karena area stadion sangat luas, tentu pembersihan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” lanjut Maintindom.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217961//infrastruktur-zNga_large.jpg
RI Perkuat Infrastruktur Digital di Papua Pegunungan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217650//pemerintah-oJ5i_large.jpg
Puluhan Orang Tewas di Papua, Pigai: Perlu Keputusan Politik Tingkat Tinggi Akhiri Konflik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217512//pemerintah-0IcV_large.jpg
Ratusan Santri Akan Diterjunkan Mengajar di Pedalaman Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217469//kkb-no9f_large.jpg
Biadab! KKB Pimpinan Guspi Waker Tembak Bocah Perempuan hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217308//persipura-bLBr_large.jpg
Suporter Rusuh Usai Persipura Kalah, Mobil Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217305//kerusuhan-HtO6_large.jpg
Suporter Rusuh Usai Persipura Kalah Lawan Adhyaksa FC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement