Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suporter Rusuh Usai Persipura Kalah, Mobil Dibakar

Cornelia Mudumi , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |22:00 WIB
Suporter Rusuh Usai Persipura Kalah, Mobil Dibakar
Suporter Rusuh Usai Persipura Kalah, Mobil Dibakar (Ist)
A
A
A

PAPUA – Suporter rusuh usai pertandingan Persipura Jayapura menjamu Adhyaksa FC berakhir. Sejumlah supporter melakukan pelemparan ke lapangan hingga membakar mobil yang berada di sekitar Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Jumat (8/5/2026).

Sejumlah suporter yang marah melempar arah wasit dan pemain Adhyaksa FC saat menuju ruang ganti usai peluit tanda pertandingan berakhir dibunyikan.

Polisi yang berjaga langsung memberikan pengamanan ketat untuk mengevakuasi pemain dan ofisial.

Kericuhan berlanjut saat massa memaksa masuk ke dalam lapangan.

Sejumlah suporter merusak sejumlah fasilitas stadion seperti kursi pemain, layar monitor VAR, hingga kamera milik wartawan.

Di tengah kerusuhan, sejumlah massa juga sempat membentangkan bendera bintang kejora di area Stadion Lukas Enembe.

Untuk membubarkan massa yang masih bertahan di dalam stadion, aparat kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217305//kerusuhan-HtO6_large.jpg
Suporter Rusuh Usai Persipura Kalah Lawan Adhyaksa FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217304//kerusuhan_terjadi_di_jayapura_usai_persipura_dipastikan_gagal_promosi_ke_super_league-ksJP_large.jpg
Persipura Jayapura Gagal Promosi ke Super League, Suporter Rusuh di Stadion!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217238//adhyaksa_fc_resmi_promosi_ke_super_league_2026_2027_adhyaksafcbanten-cwGo_large.jpg
Hasil Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC di Championship 2025-2026: Sang Jaksa Promosi ke Super League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216360//kspsi-lxZW_large.jpg
KSPSI Tegaskan Perusuh May Day di Bandung Bukan Kelompok Buruh, Tindak Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211746//boaz_solossa-u6p0_large.jpg
Kisah Legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa, Mencatatkan Gol Ke-100 Bersama Persipura Jayapura di Usia 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/51/3211535//simak_kisah_chico_jericho_dan_peres_akwila_yang_ternyata_anak_dari_dua_legenda_persipura_jayapura-KT1U_large.jpg
Kisah Chico Jericho dan Peres Akwila, 2 Anak Legenda Persipura Jayapura Jadi Andalan Baru Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement