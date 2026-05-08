Suporter Rusuh Usai Persipura Kalah, Mobil Dibakar

PAPUA – Suporter rusuh usai pertandingan Persipura Jayapura menjamu Adhyaksa FC berakhir. Sejumlah supporter melakukan pelemparan ke lapangan hingga membakar mobil yang berada di sekitar Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Jumat (8/5/2026).

Sejumlah suporter yang marah melempar arah wasit dan pemain Adhyaksa FC saat menuju ruang ganti usai peluit tanda pertandingan berakhir dibunyikan.

Polisi yang berjaga langsung memberikan pengamanan ketat untuk mengevakuasi pemain dan ofisial.

Kericuhan berlanjut saat massa memaksa masuk ke dalam lapangan.

Sejumlah suporter merusak sejumlah fasilitas stadion seperti kursi pemain, layar monitor VAR, hingga kamera milik wartawan.

Di tengah kerusuhan, sejumlah massa juga sempat membentangkan bendera bintang kejora di area Stadion Lukas Enembe.

Untuk membubarkan massa yang masih bertahan di dalam stadion, aparat kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata.