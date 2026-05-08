Suporter Rusuh Usai Persipura Kalah Lawan Adhyaksa FC
Cornelia Mudumi ,Jurnalis
Jum'at, 08 Mei 2026 |21:46 WIB
Suporter Rusuh Usai Persipura Kalah Lawan Adhyaksa FC (Ist)

PAPUA – Pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura menjamu Adhyaksa FC berakhir rusuh. Sejumlah supporter yang kecewa dengan hasil akhir menyerang pemain dan wasit hingga merusak sejumlah fasilitas.

Diketahui, Persipura menjamu Adhyaksa fc dalam laga penentu promosi menuju Super League di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (8/5/2026).

Dalam pertandingan tersebut, tim berjuluk Mutiara Hitam harus mengakui keunggulan Adhyaksa fc dengan skor tipis 1-0.

Hasil ini membuat persipura gagal mengamankan satu tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

kekecewaan suporter memuncak sesaat wasit asal Uzbekistan, Asker Nadjafaliev, meniup peluit panjang berakhirnya pertandingan,

