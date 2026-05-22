Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri LH Dorong Keterlibatan Masyarakat Peduli Lingkungan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |10:00 WIB
Menteri LH Dorong Keterlibatan Masyarakat Peduli Lingkungan
Menteri LH Jumhur Hidayat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mendorong upaya pemulihan lingkungan sekaligus penguatan kesadaran kolektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Penanaman pohon menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga keseimbangan alam di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lahan.

“Menanam pohon berarti menanam masa depan. Upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang,” kata Jumhur, dikutip Jumat (22/5/2026).

Ia menekankan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan. Sebab itu, pemanfaatan lahan produktif perlu diarahkan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta kelestarian lingkungan.

Masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, menurutnya, memiliki peran penting karena kedekatannya dengan lingkungan. Untuk itu, mereka harus dilibatkan dalam upaya menjaga ekosistem.

"Karena itu, perlindungan lingkungan hidup tidak boleh dilakukan dengan mengesampingkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan tersebut," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182962/lingkungan_hidup-Hq0o_large.jpg
Paviliun Indonesia Diresmikan, Menteri Hanif: Jadi Jembatan Hijau Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091735/lingkungan-UXQ3_large.jpg
Soal Masalah Lingkungan, Survei Ungkap 30,6% Publik Merasa Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/337/3028351/sistem-deteksi-kerentanan-iklim-klhk-diapresiasi-pbb-jadi-inovasi-publik-terbaik-Pv90Mp2lU1.jpg
Sistem Deteksi Kerentanan Iklim KLHK Diapresiasi PBB, Jadi Inovasi Publik Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/337/3027077/soroti-masalah-sampah-stafsus-presiden-hati-hati-dampaknya-ke-lingkungan-2gU6hdag6g.jpg
Soroti Masalah Sampah, Stafsus Presiden: Hati-Hati Dampaknya ke Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023440/terapkan-bangunan-hijau-pilar-ungkap-biaya-tinggi-jadi-penghalang-utama-di-tangsel-hAdu8mUuPT.jpg
Terapkan Bangunan Hijau, Pilar Ungkap Biaya Tinggi Jadi Penghalang Utama di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009030/pemerintah-diminta-hitung-target-pengurangan-emisi-termasuk-dari-pengawalan-voorijder-olQDvnFTR3.jpeg
Pemerintah Diminta Hitung Target Pengurangan Emisi, Termasuk dari Pengawalan Voorijder
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement