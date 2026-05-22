Menteri LH Dorong Keterlibatan Masyarakat Peduli Lingkungan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mendorong upaya pemulihan lingkungan sekaligus penguatan kesadaran kolektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Penanaman pohon menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga keseimbangan alam di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lahan.

“Menanam pohon berarti menanam masa depan. Upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang,” kata Jumhur, dikutip Jumat (22/5/2026).

Ia menekankan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan. Sebab itu, pemanfaatan lahan produktif perlu diarahkan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta kelestarian lingkungan.

Masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, menurutnya, memiliki peran penting karena kedekatannya dengan lingkungan. Untuk itu, mereka harus dilibatkan dalam upaya menjaga ekosistem.

"Karena itu, perlindungan lingkungan hidup tidak boleh dilakukan dengan mengesampingkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan tersebut," ujarnya.