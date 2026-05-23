Seluruh Jemaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci, Pemerintah Fokus Siapkan Armuzna

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |23:10 WIB
Jamaah Haji Indonesia (foto: dok ist)
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Pemerintah kini memfokuskan pelayanan untuk menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff mengatakan, total jemaah haji reguler Indonesia tahun ini mencapai 202.551 orang yang tergabung dalam 527 kelompok terbang (kloter). Selain itu, terdapat 16.596 jemaah haji khusus dan 2.098 petugas haji.

"Alhamdulillah, seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia dari Tanah Air telah selesai. Saat ini, seluruh layanan kami arahkan untuk memastikan kesiapan Armuzna, mulai dari tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas," kata Maria, Sabtu (23/5/2026).

Maria mengingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar mengikuti aturan resmi terkait penempatan jemaah selama fase Armuzna. Menurutnya, penempatan yang tertib penting dilakukan agar jemaah tidak mengalami kebingungan saat pelaksanaan ibadah puncak haji.

Ia juga menegaskan, larangan pemasangan atribut, spanduk, stiker, maupun tanda pengenal KBIHU di tenda jemaah.

"Apabila petugas menemukan atribut atau identitas KBIHU yang terpasang di tenda Arafah maupun Mina, atribut tersebut akan langsung dicabut. Kemenhaj juga akan memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak yang tetap melanggar," tegasnya.

 

