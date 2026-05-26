HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Pendiri PAN Abdillah Toha Assegaf Wafat

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |16:06 WIB
Pendiri PAN Abdillah Toha Assegaf Wafat (foto: Okezone)
JAKARTA - Kabar duka menyelimuti Partai Amanat Nasional (PAN). Salah satu pendiri partai tersebut, Abdillah Toha Assegaf, meninggal dunia pada Selasa (26/5/2026).

Kabar wafatnya Abdillah Toha Assegaf dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay.

“Iya benar (meninggal dunia),” ujar Saleh Partaonan Daulay singkat.

Sementara itu, politikus PAN lainnya, Viva Yoga Mauladi, membagikan biografi singkat sosok almarhum. Selain dikenal sebagai politikus senior, Abdillah Toha Assegaf juga merupakan seorang penulis dan kolumnis. Ia pun pernah menjabat sebagai anggota DPR RI.

Ia lahir di Surabaya pada 1939. Semasa hidupnya, Abdillah Toha Assegaf dikenal luas melalui tulisan-tulisannya mengenai politik, demokrasi, Islam, kebebasan sipil, hingga kritik sosial. Gaya penulisannya dinilai tajam namun reflektif.

“Selain politik, ia juga dikenal di dunia sastra dan esai. Salah satu novelnya yang cukup terkenal adalah Cerobong Tua Terus Mendera,” tulis Viva Yoga Mauladi.

(Awaludin)

