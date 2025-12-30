Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Akhir 2025, Zulhas: Kita Songsong Indonesia Lebih Baik

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |20:47 WIB
Jelang Akhir 2025, Zulhas: Kita Songsong Indonesia Lebih Baik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)
JAKARTA - Menjelang akhir tahun 2025, Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa, persatuan nasional, serta masa depan Indonesia yang lebih baik.

Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), kegiatan yang digelar di Ballroom DPP PAN merupakan ikhtiar PAN untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik, tidak hanya untuk tahun 2026 tetapi juga tahun-tahun mendatang.

"Anak-anakku sekalian, hari ini tanggal 30 Desember, kami dari PAN mengadakan acara ini agar kita bisa bersama-sama menyongsong masa depan (Indonesia) yang lebih baik," ujar Zulhas, Selasa (30/12/2025).

Lebih lanjut, Zulhas memotivasi anak-anak yatim piatu agar tidak berkecil hati dengan latar belakang kehidupan dan terus belajar, bekerja keras, serta menggantungkan harapan kepada Allah SWT.

“Kalian dari latar belakang apa pun bisa menjadi apa saja. Yang penting ada kemauan, sungguh-sungguh, dan kerja keras. Kita punya Allah SWT sebagai penolong dan pelindung. Belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa, dan sholat. Insya Allah ada jalan,” tuturnya.

