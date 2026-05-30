Roket Blue Origin Meledak di Landasan, Picu Bola Api Raksasa

FLORIDA - Roket New Glenn milik Blue Origin meledak saat uji coba pembakaran statis (static fire) pra-penerbangan di landasan peluncuran di Cape Canaveral, Florida. Ledakan itu memunculkan bola api raksasa yang menelan roket tersebut.

Blue Origin, perusahaan antariksa milik bos Amazon, Jeff Bezos, mengatakan bahwa insiden pada Kamis (28/5/2026) itu dipicu oleh “anomali” yang terjadi. Diumumkan juga bahwa semua personel dalam insiden tersebut selamat.

Rekaman dari siaran langsung menunjukkan roket meledak menjadi bola api besar.

Perusahaan kedirgantaraan tersebut sedang mempersiapkan peluncuran keempat roket pengangkut beratnya (heavy-lift rocket), yang memiliki pendorong (booster) tahap pertama yang dapat digunakan kembali.

Menurut CBS News, misi tersebut, yang dijadwalkan sementara untuk bulan depan, dimaksudkan untuk meluncurkan 48 satelit bagi layanan internet LEO milik Amazon. Satelit-satelit tersebut tidak berada di dalam roket pada saat kejadian.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.