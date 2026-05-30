330 Ribu Kendaraan Melintasi Tol Regional Nusantara hingga H+2 Iduladha

Terjadi peningkatan volume kendaraan di tol regional Nusantara selama Iduladha.

JAKARTA - Jasamarga Nusantara Tollroad mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin) di tiga ruas tol Regional Nusantara hingga H+2 Iduladha 1447 H. Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division Tyas Pramoda Wardhani mengatakan bahwa total 334.745 kendaraan melintas sejak H-1 hingga H+2 Iduladha 1447 Hijriah atau pada hari Selasa–Jumat (26–29 Mei 2026).

"Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 6,87% jika dibandingkan dengan volume lalin pada periode normal sebanyak 313.227 kendaraan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Menurutnya, peningkatan volume lalin ini tersebar di tiga ruas tol Regional Nusantara. Rinciannya, pertama di Ruas Tol Balikpapan-Samarinda. Tercatat volume lalin sebesar 41.725 kendaraan atau meningkat 6,89% dari volume lalin normal yakni 39.036 kendaraan.

"Kedua, Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, tercatat volume lalin sebanyak 231.999 kendaraan melintas atau meningkat 2,91% dari volume lalin normal yakni 225.443 kendaraan," tuturnya.

Ketiga, kata dia, di Ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Prambanan. Tercatat total volume lalin sebesar 61.021 kendaraan atau meningkat 25,55% dari total volume lalin normal yakni 48.748 kendaraan.

"Secara rinci, sebanyak 34.220 kendaraan terdata menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 38,31% dibanding total volume lalin normal yaitu 24.741 kendaraan. Sementara itu, sebanyak 26.253 kendaraan tercatat meninggalkan Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 13,73% dibanding total volume lalin normal yaitu 23.084 kendaraan," katanya.

(Rahman Asmardika)

