Lonjakan Mudik, Volume Kendaraan di 4 Tol Regional Nusantara Tembus 507 Ribu

JAKARTA - PT Jasa Marga mencatat lebih dari 500 ribu kendaraan melintas, di empat ruas tol Regional Nusantara selama periode H-10 hingga H-2 Idulfitri 1447 H/2026 atau 11–19 Maret 2026.

"Secara keseluruhan, total volume lalin di empat ruas tol mencapai 507.878 kendaraan," ujarnya, Jumat (20/3/2026).

Di Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, tercatat 152.979 kendaraan melintas atau meningkat 13,07% dibanding kondisi normal. Dari jumlah tersebut, 49.454 kendaraan masuk melalui GT Kualanamu dari arah Bandara Internasional Kualanamu, naik 16,95% dari kondisi normal.