HOME NEWS NASIONAL

One Way Nasional Resmi Disetop, Arus Mudik Kembali Normal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |17:09 WIB
One Way Nasional Resmi Disetop, Arus Mudik Kembali Normal
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (Foto; Okezone)
JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menghentikan rekayasa lalu lintas one way nasional, pada arus mudik Lebaran 2026 setelah kondisi lalu lintas dinilai telah kembali normal.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyampaikan, keputusan tersebut diambil usai evaluasi bersama kepolisian dan para pemangku kepentingan.

“Pada 18 Maret 2026 kami memberlakukan one way. Hari ini kami evaluasi bahwa arus lalu lintas cukup landai dan terkendali. Oleh karena itu, setelah sosialisasi dan sterilisasi jalur, arus dikembalikan normal,” ujar Agus di Command Center KM 29 Tol Japek, Jumat (20/3/2026).

Ia menambahkan, penghentian one way nasional dilakukan atas izin Kapolri dan resmi diberlakukan pada pukul 13.22 WIB.

Selanjutnya, arus kendaraan di kedua arah, baik menuju Jakarta maupun ke Trans Jawa, kembali menggunakan pola normal.

“Sekarang kondisi lalu lintas normal, baik yang mengarah ke Jakarta maupun ke Semarang,” jelasnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3208056//tol_jakarta_cikampek-K20o_large.jpg
Tol Japek Kembali Normal, Skema Contraflow Km 36–70 Disetop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208034//pemerintah-FJ13_large.jpg
Arus Mudik Lebaran di PLBN Long Nawang Masih Lengang, Petugas Siaga Jaga Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/15/3208030//mitsubishi-147j_large.jpg
Mitsubishi Siapkan 65 Diler Siaga hingga 24 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/320/3208012//stasiun_pasar_senen-5NPG_large.jpg
18 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta, Stasiun Pasar Senen Padat Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3207999//polres_malang_kota-U06b_large.jpg
Polisi Siapkan Akses 252 CCTV Lewat Microsite untuk Pantau Lalin saat Lebaran di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3207985//stasiun_gambir-hoNk_large.jpg
482 Ribu Penumpang Mudik Gunakan Kereta Api dari Jakarta
