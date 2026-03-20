HOME NEWS NASIONAL

Arus Mudik Lebaran di PLBN Long Nawang Masih Lengang, Petugas Siaga Jaga Perbatasan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |15:03 WIB
Arus Mudik Lebaran di PLBN Long Nawang Masih Lengang, Petugas Siaga Jaga Perbatasan
Arus Mudik Lebaran di PLBN Long Nawang Masih Lengang, Petugas Siaga Jaga Perbatasan
MALINAU - Situasi arus perlintasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang terpantau berjalan normal dan cenderung sepi, jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Saat ini belum terlihat adanya lonjakan signifikan aktivitas keluar-masuk orang maupun kendaraan lintas negara di PLBN Long Nawang.

Kepala PLBN Long Nawang, Liston Harison, mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan kondisi perlintasan relatif stabil. Ia menjelaskan, meski berada pada periode libur Lebaran, intensitas pergerakan pelintas belum mengalami peningkatan berarti.

“Secara umum, arus perlintasan masih normal dan tidak menunjukkan kenaikan signifikan,” ujar Liston, Jumat (20/3/2026).

Berdasarkan data layanan lintas batas, tercatat sebanyak lima Warga Negara Indonesia (WNI) melakukan perjalanan keluar melalui pintu keberangkatan, sementara empat WNI tercatat masuk melalui pintu kedatangan.

Adapun perlintasan kendaraan juga terpantau terbatas, masing-masing dua unit kendaraan pada jalur keberangkatan dan kedatangan.

Pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pelayanan sesuai standar operasional prosedur guna memastikan keamanan serta kelancaran aktivitas perlintasan. Ia menegaskan bahwa seluruh petugas disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan situasi menjelang puncak Idul Fitri.

 

